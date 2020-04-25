Video Haber Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ayrı telden çaldı | Video

Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ayrı telden çaldı | Video

Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ayrı telden çaldı | Video
25.04.2020 | 23:37
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yayınlanan bir röportajında Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP’liler tarafından fotoğraflanmadığını, ilçe başkanının geçerken olay yerine uğradığını iddia etti. Gerek ilçe başkanı gerekse de il başkanının sözleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden kendisiyle yapılan bir röportajda cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'liler tarafından fotoğraflamak suretiyle taciz edilmesi ile ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu Üsküdar ilçe başkanının Altun'un Kuzguncuk'ta bulunan evinin olduğu bölgeye bilinçli şekilde gitmediğini hatta fotoğraf çekmediğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu CHP ilçe başkanının geçerken olay yerine uğradığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bizim ilçe belediye başkanımız oradan geçiyor aslında. Özel bir fotoğraf çekme özel bir şey yapma yok öyle bir şey. Ama dediğim gibi suçlamak için bu yapılıyor. Zaten kendisi Üsküdar'da oturuyor. Öyle bir takipçilik için değil, nedir ne değildir bakmak istemiş oraya yoksa öyle fotoğraf çekilmesi değil."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması bizzat CHP'li yöneticilerin daha önceki açıklamalarıyla yalanlanıyor.

CHP ilçe başkanı Suat Özçağdaş iki partili ile olay yerine gittiklerini fotoğraf çekip CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gönderdiğini hatta yeniden gideceğini belirtmişti.

Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ilçe başkanının talimatları doğrultusunda fahrettin Altun'un evine gittiğini açıklamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamaları sebebiyle hakkında soruşturma başlatmıştı.

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