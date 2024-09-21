'Kuyu-27' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığı yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-27” operasyonları ile 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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