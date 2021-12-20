PKK elebaşı Karasu: "CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli, halk sokağa çıkmalı" | Video
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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu. AK Cumhur İttifakını hedef gösteren Karasu, "Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.