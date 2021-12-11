Son dakika: ABD hortum ve fırtına felaketini yaşıyor! Birçok eyalette alarm verildi, ölü sayısı 100'ü geçebilir | Video
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Son dakika haberleri: ABD'nin birçok eyaleti için günlerdir verilen hortum ve fırtına alarmı, gerçek oldu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Kentucky, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için yaptığı kasırga uyarılarının ardından ülke adeta felaketi yaşadı. ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.