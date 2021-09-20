Son dakika: Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu. Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır." dedi. Erdoğan, "İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.