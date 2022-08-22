SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonu düşürecek tedbirler aldıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı yaptı. Erdoğan, "Artık döviz ve altına yönelmek için hiçbir sebep kalmamıştır. Vatandaşlarımızı dövizden TL'ye dönmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir." ifadelerini kullandı.