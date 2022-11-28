Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK 38. Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK 38. Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Batı'nın müslümanlara yönelik tutumunu sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan İslam ülkelerine Yunanistan çağrısı yaptı. Erdoğan Yunanistan'ın bu zulmüne daha fazla seyirci kalınamaz." ifadelerini kullandı.