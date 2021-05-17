Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi! "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" | Video

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi! "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" | Video

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi!
17.05.2021 | 20:37

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Esnafa destek paketini açıklayan Erdoğan, konuşmasının devamında, İsrail'in Filistin'e zulümünü de sert sözlerle eleştirdi. İsrail'in katliamlarını görmezden gelen ABD'ye de seslenen Erdoğan, Biden'a; kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz ifadelerini kullandı.

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