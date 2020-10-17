Son dakika haberi... Ermenistan'ın kalleş saldırısına Türkiye'den sert tepki | Video
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Azerbaycan Ermenistan'a ait SU-15 savaş uçağını düşürdü | Video 17.10.2020 | 11:27
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Son dakika: Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentinde sivilleri katlettiği füzeli kalleş saldırısına Türkiye'den sert tepki! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yayınladıkları mesajla Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kendinde düzenlediği füzeli saldırıyı kınadı.
Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada! "Allahım yardım et" | Video