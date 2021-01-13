SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı | Video
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Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, aşı gündemi ile toplandı.Çinli SinoVac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapılmıştı. Son dakika olarak duyurulan Acil Kullanım Onayının ardından Türkiye'de yarından itibaren aşılama başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı.