Video Haber Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video

Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video

Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video
13.08.2021 | 18:20

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Son dakika... Yangınlardan sonra gelen sel felaketinde de Türkiye yine tek yumruk oldu. AFAD, UMKE, Emniyet ve TSK'nın arama kurtarma ekipleri havadan ve karadan operasyonlarla yüzlerce kişiye el uzattı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini takip ederek seferberlik başlatıldığını duyurdu. Can kaybımız son resmi açıklamaya göre 31 oldu. İşte Kastamonu başta olmak üzere 4 ilimizi vuran sel felaketine ilişkin son dakika haberleri...

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