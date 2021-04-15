Son dakika! HDP iddianamesi iade edildi | Video
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Son dakika! HDP iddianamesi iade edildi | Video 15.04.2021 | 17:21
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Van'da evlat neöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin hareket! 15.04.2021 | 16:23
04:38
Bercan Tutar | Afganistan fiyaskosu 15.04.2021 | 16:44
02:46
Haşmet Babaoğlu | Bak sen şu Navalni’ye! 15.04.2021 | 16:42
10:40
03:24
Hasan Basri Yalçın | Asıl dertleri ‘irtica’ meselesiymiş 15.04.2021 | 13:02
03:51
Mahmut Övür | CHP Antalya’da kirli kumpasın ilk kurbanı 15.04.2021 | 12:43
06:00
Yavuz Donat | Erken seçim... Geçiniz 15.04.2021 | 12:41
03:48
Salih Tuna | Üç değişik tip 15.04.2021 | 11:20
03:23
Engin Ardıç | Ben önyargılı bir seçmenim 15.04.2021 | 10:42
03:06
04:44
Okan Müderrisoğlu | Aşı jeopolitiği ve Türkiye farkı... 15.04.2021 | 09:38
00:30
Son dakika: Ülke bu olayı konuşuyor! Aşı kararını açıklarken bayıldı | Video 15.04.2021 | 00:02
04:48
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Son Dakika Haberi! ABD gemileri boğazdan geçmeyecek | Video 14.04.2021 | 22:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı | Video 14.04.2021 | 21:29
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Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti.