SON DAKİKA! İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video

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Rusya Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Türkiye, teröre verdiği destek nedeniyle bu iki ülkenin üyeliğini veto edeceğini belirtmişti. İspanya'nın başkenti Madrid'de iki ülke Türkiye ile masaya oturmuş, Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceklerini taahhüt etmişti. Bu üçlü anlaşma, dünya basınına 'Türkiye'nin zaferi'olarak yansımıştı. Bu gelişmelerin ardından İsveç'ten bir adım daha geldi. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı.