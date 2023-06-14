SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıkladı | Video

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı, Bakanlar Kurulu'nun katılımıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanllğı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Saat 14.30 başlayan toplantı, saat 22.30'da sona erdi. Türkiye Yüzyılı'nın ikinci Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı, bayram ikramiyeleri, öğrencilere indirimli telefon ve bilgisayar ve temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı görüşüldü. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de yeni anayasa için gerekli siyasi atmosferin oluştuğunu belirterek "Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz." ifadesini kullandı. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...