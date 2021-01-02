Son dakika: Korona virüs kısıtlamasına rağmen şoke eden manzaralar! | Video

Yılbaşında korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük kısıtlama kimi vatandaşlar tarafından ihlal edilirken ilginç manzaralar ortaya çıkıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazıları ise denize girdi.