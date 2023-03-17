SON DAKİKA! Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay! | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM'deki sürecin başlatıldığını bildirdi.
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