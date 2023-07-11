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Stoltenberg: "Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğini onaylama kararını Meclise götürecek" | Video

11.07.2023 | 08:35

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üçlü zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye ve İsveç’in endişelerini göz önüne alarak ortak bir yol bulduk. Türkiye ve İsveç terörle mücadele konusuna işbirliği yapacak. Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğini onaylama kararını Meclise götürecek” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleştirdiği üçlü zirve sonrası basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisine talimat vermeyi kabul etti. 1 yıl önce Madrid'de imzalanan memorandum yerine getirilmiştir. Şu noktada terörle mücadele konusunda ve Türkiye'nin güvenliğinin yanı sıra NATO'nun daha da güçlenmesini sağlamıştır. Madrid anlaşmasından beri Türkiye ve İsveç yakın işbirliği içerisinde olmuşlar ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin ortadan kalkması sağlanmıştır. Bu sürecin bir parçası olarak İsveç yasalarını değiştirdi. İsveç, özellikle terör örgütü PKK ile mücadelede işbirliğini genişletmiş ve silah ihracatının önündeki engelleri kaldırmıştır" dedi.

"TÜRKİYE VE İSVEÇ'İN ENDİŞELERİNİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK ORTAK BİR YOL BULDUK"
Stoltenberg, "İsveç'in terörle mücadeledeki işbirliği tabii ki İsveç'in NATO üyeliğinden sonra da devam edecektir. Türkiye ve İsveç yeni bir güvenlik mekanizması konusunda da anlaşmıştır. NATO bu konudaki çalışmalarını devam ettirecektir. Ben de NATO'da ilk kez terörle mücadele özel koordinatörü görevini oluşturacağım. Bu tarihi zirve tüm müttefiklerimizi daha güvenli ve daha güçlü hale getirecektir. Bugünkü anlaşmamız 1 yıl önce anlaştığımız temellere dayanıyor. İsveç ve Finlandiya için müttefiklerimiz davette bulundu ve Finlandiya için süreç tamamlandı. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini açıkladı. Türkiye ve İsveç'in endişelerini göz önüne alarak ortak bir yol bulduk. Bu hem İsveç'in hem Türkiye'nin yararına olacak. Türkiye, daha güçlü bir NATO'dan fayda sağlayacaktır. Böylece hepimiz, güçlendiren bir ittifaka kavuşmuş olacağız" dedi.

"ERDOĞAN, İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ONAYLAMA KARARINI MECLİSE GÖTÜRECEK"
Sık sık terörle mücadeleye değinen Stoltenberg, "Türkiye'den üyeliğin kabulü konusunda net bir tavır görüyoruz; İsveç'in terörle mücadele konusunda irade göstermesi, Türkiye ile daha fazla işbirliğini sağlaması ve NATO olarak terörle mücadelede çabamızı arttırması şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan üyeliğin onayını Meclise en kısa sürede göndereceğini söyledi. Bundan sonra onaylama sürecindeki iş Meclise düşüyor" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg ayrıca şunları kaydetti:

"Güvenlik süreci ve atılacak adımlar bugünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye ve İsveç arasında terörle mücadele konusunda iki ülkenin ne kadar güçleneceğini göreceğiz. İki ülke arasındaki ilişkiler yepyeni bir seviyeye çıkacak. Terörle mücadele konusu İsveç tarafından önerildi ve Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu şekilde Madrid anlaşmasını hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. NATO terörle mücadelede önemli bir görev edindi. DEAŞ ile mücadelede çok büyük çaba sarf etti. Terörizm NATO'nun en büyük tehditlerinden biri. AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler AB ve Türkiye'yi ilgilendirir. İsveç'in Gümrük Birliği ve vize uygulamalarının güçlendirilmesi konusunda AB ülkesi olarak destek vermesi önemli. NATO da bu süreci destekleyecek."

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