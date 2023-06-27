Video Haber Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı | Video
Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı | Video

Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı | Video

27.06.2023 | 16:05

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre; televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.

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