Demet Akalın’dan yeni açıklama: Mezar taşlarını okuyorum…

04.11.2025 | 19:30

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, özel bir gecede sahne aldı. Demet Akalın, konser sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, “mezar taşlarını okuyorum, kim kaç yılında ölmüş… Nazara inanıyorum” ifadelerini kullandı. İşte Demet Akalın’ın o açıklamalarının detayları!