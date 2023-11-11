Dilan-Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga ettikleri görüntüler ortaya çıktı! | Video
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu "Dilan-Engin Polat" dosyasında her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Polat çiftinin, tutuklanmadan önce Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularına saldırdığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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