Engin Çağlar’ın cenaze töreninde ünlülerle fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar!

02.11.2025 | 21:22

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Engin Çağlar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ediz Hun ve Nuri Aliço gibi ünlü isimler katıldı. Törene gelen ünlü isimlerle fotoğraf çekilmek isteyenler ise görenleri hayrete düşürdü.