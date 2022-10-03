Kadir Doğulu’nun nişan törenindeki tavırlarını gören Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! İşte o anlar | Video
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"Bir Zamanlar Çukurova", "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Yüz yüze" gibi dizilerin yapım yönetmenliğini yapan İsmail Akyazıcı, Didem Keleş ile aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı. Ünlü isimlerin katıldığı nişan törenine Uraz Kaygılaroğlu ile Kadir Doğulu damga vurdu. Yüzükleri takan Kadir Doğulu'nun sergilediği garip tavırlar, Uraz Kaygılaroğlu'nun ve damadın gülmemek için kendini zor tuttuğu anlara sahne oldu. O anlar, sosyal medyada viral oldu. İşte Kadir Doğulu ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gündem olan o videosu...