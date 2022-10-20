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Mahkemelik olan CZN Burak

Mahkemelik olan CZN Burak "Aylık gelirim 30 bin TL’’ dedi | Video

20.10.2022 | 12:38

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CZN Burak lakabıyla tanınan 65 milyon takipçisi olan fenomen işletmeci Burak Özdemir’e Etiler’deki restoranındaki kış bahçesinin imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Dubai’de olmak üzere 5 restoran işleten ünlü fenomen katıldığı duruşmada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi. Restorana eklenen kış bahçesinin kaldırılması ve Boğaziçi ön görünüm bölgesinde olmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verildi.

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CZN Burak lakabı ile tanınan sosyal medyada 65 milyon takipçi ile yoğun ilgi gören Burak Özdemir Etiler'deki restoranına yapılan kış bahçesi yüzünden babası İsmail Özdemir ile davalık oldu. Sonradan yapılan tenteli kış bahçesini imar kirliliğine neden olduğuna dair düzenlenen tutanak üzerine Burak Özdemir ve İsmail Özdemir hakkında imar kirliliğine neden olma suçundan dava açıldı.

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya CZN Burak annesi Didem Bozbura ve avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın 2018 yılında karara bağlandığını bildiren mahkeme, kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu aktardı. Dubai'de olmak üzere toplamda 5 restoran işleten Burak Özdemir kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi. Üniversiteye devam ettiğini belirterek '' Tutanağa konu kış bahçesi eski haline getirildi diye biliyorum. Uzun süredir yurtdışında olduğum için babam İsmail Özdemir'den öğrendim son durumu'' diyerek beraatını talep etti.

MÜTALAA VERİLDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na muhalefet etmek suçlarından dava açılsa da eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'ndaki "imar kirliliğine neden olmak" suçu kapsamında kaldığını ve dava konusu yerin eski haline getirildiğini değerlendirerek, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verilmesini talep etti. Son savunması sorulan sanık Burak Özdemir ile avukatlar mütalaaya katıldıkları belirttiler.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, dava konusu yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak, ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini bildirdi. Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.

"SIKINTI YOK HER ŞEY YOLUNDA''

Duruşma çıkışı CZN Burak yaptığı açıklamasında, "Bir şey yok, karar da yok zaten. Dava restoranla alakalıydı, tente yapımıyla ilgiliydi. Bir dava açılmış belediye tarafından, geldik ifademizi verdik. Sıkıntı yok yani her şey yolunda. Yargılama falan yoktu, konuştuk sadece bunda bir şey yok sakin olun'' şeklinde konuştu. Burak Özdemir'in avukatı ise ''İmar kirliliğine neden olmaktan dolayı bir dava vardı, düşme kararı verildi'' ifadesini kullandı. Yaptığı açıklamanın ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Özdemir, ''Korktum ben sizi tanımayınca, birden kamerayı kaldırınca dedim ne oluyor. Hele sen, felaketsin. Hadi kolay gelsin'' ifadelerini kullandı.

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