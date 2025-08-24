Neslihan Atagül minik bebeği Aziz'i paylaştı | Video

2016’da meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Neslihan Atagül, kısa süre önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamış ve oğlu Aziz’i kucağına almıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Atagül, geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlamıştı. Hayranlarının merakla beklediği küçük Aziz’i ise bakın nasıl paylaştı.