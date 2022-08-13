Video Magazin Nurgül Yeşilçay yeğeni Buse’nin düğününde kurtlarını böyle döktü! | Video
Nurgül Yeşilçay yeğeni Buse’nin düğününde kurtlarını böyle döktü! | Video

Nurgül Yeşilçay yeğeni Buse’nin düğününde kurtlarını böyle döktü! | Video

13.08.2022 | 16:56

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Uzun zamandır yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeğeni Buse Çelik’in düğününde oynadığı anları instagram hikayesinde paylaştı. Güzel oyuncu Yeşilçay adeta döktürdü. İşte o anlar…

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