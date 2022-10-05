Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı | Video

Şarkıcı Tuğba Özerk ile iş adamı Gökmen Tanaçar, yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonrası tek celsede boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan taraflar, birbirlerinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

Şarkıcı Tuğba Özerk ile iş adamı Gökmen Tanaçar, 30 Haziran 2021'de evlenmişti. 1 buçuk yıllık evliliğin ardından Gökmen Tanaçar, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Tuğba Özerk'e 'anlaşmalı' olarak boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını belirten Tanaçar, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve boşanma konusunda anlaştıklarını aktardı.

HAKİM 'BOŞANMA KONUSUNDA KARARLI MISINIZ' DİYE SORDU

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Gökmen Tanaçar ile Tuğba Özerk, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmada hakim taraflara 'boşanma konusunda kararlı mısınız' şeklinde soru yöneltti. Soru üzerine beyanda bulunan Tuğba Özerk, boşanmak istediğini söylerken, Gökhan Tanaçar da anlaşmalı boşanmak istediğini ve herhangi bir talebinin olmadığını ifade etti.

DURUŞMA 5 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme, Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar'ın 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti. Protokole göre taraflar, birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka veya mal paylaşımına dayalı bir talepte bulunamayacak.

''HER İKİSİ İÇİN DE HAYIRLI OLSUN''

Duruşmanın ardından Tanaçar'ın avukatı, ''Taraflar severek evlendiler. Evlilikleri belli bir süre sürdü. Anlaşamadılar. Her ikisi için de hayırlı olsun" şeklinde konuştu.