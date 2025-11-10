Video Magazin Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video
Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video

10.11.2025 | 13:28

Sinem Kobal, sosyal medyayı adeta salladı! Ünlü oyuncu, çocukluk döneminden bugüne rol aldığı dizi ve filmlerdeki görüntülerini yapay zeka yardımıyla birleştirerek nostalji dolu bir video paylaştı. Kobal’ın yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

