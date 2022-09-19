SON DAKİKA: Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu nasıl? Motosiklette kızı... | Video
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Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Acun Ilıcalı, motosiklet kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü televizyoncunun ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı bilgisi geldi. Aynı zamanda motosiklette kızı İlknur Banu Ilıcalı'nın da olduğu öğrenildi.