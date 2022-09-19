SON DAKİKA: Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu nasıl? Motosiklette kızı... | Video

Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Acun Ilıcalı, motosiklet kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü televizyoncunun ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı bilgisi geldi. Aynı zamanda motosiklette kızı İlknur Banu Ilıcalı'nın da olduğu öğrenildi.

Kaza saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki otosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.