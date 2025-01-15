Video Magazin Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video
Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video

Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video

15.01.2025 | 08:27

Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı 70 yaşındaki Bedia Ener, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ener'in cenazesine ünlü oyuncu Ayşen İnci, Halil Ergün, Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı. Öte yandan, Ener'in cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığına defnedildi.

Bedia Ener'in eşi Çetin Öztep, "Üç aydan beri kimseye bir şey söylemedik ama beyinde oluşan bir lenfoma sıkıntımız vardı. Üç aydan beri mücadele ediyoruz. Daha önce geçirmişti ve geçmişti. Şimdi beyinde oluşan bir lezyon sonucunda bugüne geldik, uğurlayacağız. Yoğun bakıma kaldırıldı, bir buçuk gün yoğun bakımda dayanabildi" dedi.

Cenazede konuşan Yaprak Dökümü'ndeki rol arkadaşı Halil Ergün, "Yaprak Dökümü, bunu çok doğru söylüyorsun. Her gün bir haber alıyoruz, şimdi, başka biri falan çok hüzünleniyorum. Çok etkileniyorum. Bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz" dedi.

Uzun süredir beraber çalıştıklarını belirten Oyuncu Volkan Severcan ise, "Türk tiyatrosunun çok önemli bir ismi ama seslendirme camiasında da çok önemli isimlerinden biriydi. Yaklaşık 40 küsur yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok beraber çalıştık, çok filmde beraber çalıştık. Çok üzgünüz, çok erken oldu" diye belirtti.

Daha sonra konuşan oyuncu Ayşen İnci, "30 yıl önce tanıdım kendisini, o zaman Ankara'da yaşıyordum ve İstanbul'da TRT'ye bir iş yapmıştık. Benimle o kadar ilgilenmişti ki, ben İstanbul'un yabancısıydım, benimle ilgilendi. Sonra İstanbul'a gelince de daha yakın dost olduk. Çok iyi bir oyuncuydu, muhteşem bir seslendirme sanatçısıydı. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Önemli bir arkadaşını kaybettiğini belirten oyuncu Ayten Uncuoğlu ise, "Çok sevdiğim, dünyanın en iyi insanlarından biri arkadaşım, gitti. Çok değerli bir insan, çok değerli bir oyuncuydu ve candı o. Herkesin canıydı. Başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun’u böyle övdü: Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki | Video 00:18
Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü: "Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki" | Video 15.01.2025 | 10:02
Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video 10:08
Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video 15.01.2025 | 08:27
Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu | Video 01:40
Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu | Video 14.01.2025 | 15:55
İbrahim Tatlıses Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi | Video 00:21
İbrahim Tatlıses "Emmioğlu" şarkısında böyle hüzünlendi | Video 14.01.2025 | 15:48
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 14.01.2025 | 10:02
Ünlü oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti | Video 02:19
Ünlü oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti | Video 14.01.2025 | 10:01
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 14.01.2025 | 10:01
Edip Akbayram’ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video 00:43
Edip Akbayram'ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video 13.01.2025 | 13:51
Sibel Can’ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video 00:19
Sibel Can'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video 13.01.2025 | 13:47
Ferdi Tayfur’un dudak uçuklatan yıllık telif geliri iddiaları üzerine açıklama | Video 01:14
Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan yıllık telif geliri" iddiaları üzerine açıklama | Video 13.01.2025 | 12:24
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: Kalbimi en çok kıran şey... | Video 00:21
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: "Kalbimi en çok kıran şey..." | Video 11.01.2025 | 11:14
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: Böylesi daha iyi oldu | Video 00:24
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video 10.01.2025 | 09:52
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 04:18
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 09.01.2025 | 14:30
Tanyeli’ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 00:28
Tanyeli'ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 09.01.2025 | 09:06
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 08.01.2025 | 16:04
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 00:46
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 08.01.2025 | 12:39
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video 00:28
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2025 | 09:43
Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, Şifa diledi | Video 00:14
Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, "Şifa" diledi | Video 07.01.2025 | 14:24
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video 00:41
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video 07.01.2025 | 14:08
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video 01:24
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video 07.01.2025 | 13:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA