Zerrin Özer’den Fatih Ürek ve Muazzez Abacı açıklaması: Her gün dua ediyorum!

04.11.2025 | 22:40

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, bugün yeni şarkısının lansmanını yaptı. Zerrin Özer, bu gecede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fatih Ürek ve Muazze Abacı’nın sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Zerrin Özer, ‘her gün dua ediyorum’ dedi. Ünlü şarkıcı kendi sağlık durumu hakkında da gazetecilere bilgi verdi. İşte ünlü şarkıcının o açıklaması!