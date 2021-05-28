Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Serdar Aziz ve Tisserand...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Özbostan, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe yönetimine sunduğu raporu yorumladı. Özbostan, "Emre Belözoğlu yönetime sunduğu raporda Serdar Aziz ve Marcel Tisserand'dan memnun olmadığı iletti." dedi.