Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşanan kur manipülasyonlarına değinen Başkan Erdoğan, kur yükselirken sevinenlere de sert çıktı. Erdoğan açıklamasında: "Başaramayacaksınız. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu milletin ayağına pıranga vuramayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk Milleti kazancak ama siz kaybedeceksiniz." ifadelerini kullandı.