Alanya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 10.09.2025 | 13:51 Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesi tüneller mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Alanya'nın Elikesik Mahallesi 2. tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halindeki araçların peş peşe çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.Kazada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle D-400 karayolunun Alanya çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.