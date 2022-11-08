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10:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Kasım 2022 Salı atv izle! | Video 08.11.2022 | 12:38
00:39
İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 08.11.2022 | 11:17
00:38
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Kütahya'da sonbahar güzelliği | Video 08.11.2022 | 10:47
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Havalimanındaki hırsız suçüstü yakalandı! İşte o anlar... | Video 08.11.2022 | 11:00
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 08.11.2022 | 10:21
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Adana’da tefecilere şafak operasyonu | Video 08.11.2022 | 09:06
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Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı | Video 08.11.2022 | 09:05
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Van’da bulutlu havada görülen şişkin ay görsel şölen oluşturdu | Video 08.11.2022 | 00:18
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İzmir’de gece kulübünde silahlı kavga dehşeti kamerada | Video 07.11.2022 | 16:02
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