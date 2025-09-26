Video Yaşam Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video
Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video

Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video

26.09.2025 | 13:11

Avcılar'da bir kişi, abisini silahla kurşun yağmuruna tutup olay yerinden kaçtı. Şahsın iki yıl önce de abisini zıpkınla yaraladığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Sandal Sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olan Rıdvan D.(24) isimli şahıs 32 yaşındaki abisi Metin D'yi marketten ekmek almaya gittiği sırada yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu. Abisini yaralayan Rıdvan D. olay yerinden scooter ile kaçtı. Ağır yaralanan Metin D, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri abisini vurup kaçan Rıdvan D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

2 yıl önce de abisini zıpkınla vurdu
Öte yandan Rıdvan D.'nin 2 yıl önce de yine abisini yaklaşık 70 santimetrelik zıpkınla vurduğu öğrenildi.

"BELDEN AŞAĞIYA 4-5 TANE İSABET ETMİŞ, BİLİNCİ KAPALIYDI"
Ferit Timur isimli vatandaş olayla ilgili olarak, "Evde yatıyordum. 'Polis imdat' diye bir ses duydum ve üzerine 5-6 el silah sesi de duydum. Ben görmedim ama vuran kişinin scooter ile kaçtığını söylediler. Belden aşağıda 4 -5 tane isabet etmiş. Bir de sırtından vurulmuş. Ambulansı aradık. Bilinci kapalıydı. Ambulans aldı götürdü" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alışverişe gitti, bisikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 00:55
Alışverişe gitti, bisikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 26.09.2025 | 14:14
Eyüpsultan’da yemek sonrası fenalaşan anne kalp krizi geçirmiş, 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 02:44
Eyüpsultan'da yemek sonrası fenalaşan anne kalp krizi geçirmiş, 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 26.09.2025 | 13:36
Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video 03:24
Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 13:11
Artvin’de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 00:45
Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 26.09.2025 | 12:04
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 01:14
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 12:04
Ardahan’da 20 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:32
Ardahan’da 20 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama | Video 26.09.2025 | 11:12
Küçükçekmece’de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 00:43
Küçükçekmece'de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 26.09.2025 | 10:57
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 00:45
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 26.09.2025 | 10:22
Tekirdağ’da 3 otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 00:52
Tekirdağ'da 3 otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 26.09.2025 | 09:34
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 06:02
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 26.09.2025 | 08:44
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 02:20
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:42
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 01:35
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:39
Burdur’da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı: Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım! | Video 03:03
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı: "Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım!" | Video 25.09.2025 | 16:34
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 03:58
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 25.09.2025 | 16:04
Çorum’da petshop dükkanında işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 03:54
Çorum'da petshop dükkanında işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 25.09.2025 | 15:47
Öğrenciler şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdü! Korku dolu anlar kamerada | Video 05:19
Öğrenciler şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdü! Korku dolu anlar kamerada | Video 25.09.2025 | 15:31
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 06:53
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 25.09.2025 | 15:11
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 00:47
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 25.09.2025 | 14:25
TikTok’ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 05:20
TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 25.09.2025 | 12:51
TIR şoförüne ’neden aracımıza çarptın’ deyip darbettiler! O anlar kamerada | Video 01:39
TIR şoförüne 'neden aracımıza çarptın' deyip darbettiler! O anlar kamerada | Video 25.09.2025 | 12:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY