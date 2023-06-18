Babalar gününde kızını sınava yetiştirmek isterken kazada hayatını kaybetti | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmek için hız yapan babanın kullandığı cip, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara ok gibi saplandı. Babalar gününün sabahında yaşanan acı verici olayda baba olay yerinde hayatını kaybederken kızı yaralandı.
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