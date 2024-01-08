‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8’i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini' suçlarından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.
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