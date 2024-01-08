Video Yaşam ‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

‘Barbie-Es’ fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

08.01.2024 | 12:11

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8’i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de fuhuş operasyonu düzenlendi. 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8'i kadın 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini' suçlarından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.
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