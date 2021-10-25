Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:49
03:02
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 25.10.2021 | 11:42
07:33
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız'a bile düştü | Video 25.10.2021 | 11:14
02:01
00:37
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
02:36
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11
00:33
Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video 25.10.2021 | 11:04
00:52
Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasbetti 25.10.2021 | 10:37
00:39
4 çocuğu gasp eden zanlı tutuklandı | Video 25.10.2021 | 10:52
00:19
At arabasıyla hurdacılık yapan gencin ekmek teknesini yaktılar | Video 25.10.2021 | 10:58
00:58
Beyoğlu’nda molozların arasında otomatik silah 'MP5' bulundu 25.10.2021 | 10:45
01:41
İstanbul’da 84 milyon liralık taklit ürün operasyonu! 25.10.2021 | 10:46
02:06
01:11
Ataşehir ve Ümraniye'de tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar | Video 25.10.2021 | 10:37
05:35
Avcılar'da taksinin motoruna giren inatçı kediyi usta çıkardı 25.10.2021 | 10:32
14:10
01:02
Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi 25.10.2021 | 10:41
01:21
01:42
Kadınların 'şantaj' kavgası kamerada | Video 25.10.2021 | 10:30
01:51
Yayla cinayetinde 5 tutuklama! 25.10.2021 | 08:53
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı yaralama, işyeri kurşunlama ve silahla gerçekleştirilen eylemlere yönelik yaptığı çalışmalarda, metruk bir binanın içerisindeki molozların arasına saklanmış otomatik silah “MP5” buldu.
Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen silahlı yaralama, işyeri kurşunlama, silahla gerçekleştirilen eylemler ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Ekipler, olayların ardından suç unsurlarının terk edilmiş metruk binalarda bulunma ihtimaline karşın, mahallelerdeki metruk binalarda arama yaptı.
MOLOZLARIN ARASINDAN MP5 ÇIKTI
Piripaşa Mahallesi'nde bulunan metruk binayı kontrol eden ekipler, molozların altında arama yaptı. Aramalar sırasında polis MP5 diye tabir edilen otomatik bir silah ele geçirildi. Polis ekipleri silahı muhafaza altına alarak hangi olaylarda kullanılmış olacağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.