‘Boğaz’ın incisi’ Vaniköy Camii hizmete açıldı | Video

Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı.