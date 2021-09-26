Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video

Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Elazığ Keban yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 117 plakalı hafif ticari araç ile 23 DL 141 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.