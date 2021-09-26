Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
TEM'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video 26.09.2021 | 12:45
03:32
01:15
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 26.09.2021 | 12:45
02:33
00:33
Ampute Şampiyonları "Emniyet" ile uçtu | Video 26.09.2021 | 12:53
01:45
Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı | Video 26.09.2021 | 12:45
00:30
Neslihan Atagül gaza bastı, Murat Dalkılıç jet-skiden böyle düştü | Video 26.09.2021 | 12:45
04:38
30 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı | Video 26.09.2021 | 11:35
04:43
Villasının bahçesini süren vatandaş hayatının şokunu yaşadı | Video 26.09.2021 | 11:15
06:14
Balıklıgöl hikayesinin nakşedildiği tespih yüz bin liraya satışta | Video 26.09.2021 | 11:02
02:00
37 milyon liralık vurguna 4 tutuklama | Video 26.09.2021 | 11:01
03:08
Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı | Video 26.09.2021 | 10:49
03:09
02:04
01:56
01:42
Freni boşalan kamyonet park halindeki araca çarptı | Video 26.09.2021 | 10:29
01:10
Taşla market camını kırıp böyle hırsızlık yaptı | Video 26.09.2021 | 10:29
01:34
01:18
Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Elazığ Keban yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 117 plakalı hafif ticari araç ile 23 DL 141 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.