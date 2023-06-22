Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.06.2023 | 08:58 GAZİANTEP'te, servis minibüsü ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre, ara yoldan çıkan servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ve römorkunda bulunan Suriye uyruklu Hüseyin Muhammed (60), yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.