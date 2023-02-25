Gece gündüz oldu: İşte depremin en ürkütücü görüntüsü | Video

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurdu, daha sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin en ürkütücü görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde deprem anında gökyüzü bir anda aydınlanıyor ve büyük panik yaşanıyor. İşte o görüntüler….