Video Yaşam İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video

11.04.2022 | 11:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Parkta tartıştıkları iki kardeşe ateş açtılar | Video 01:53
İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Parkta tartıştıkları iki kardeşe ateş açtılar | Video 11.04.2022 | 11:24
Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 01:07
Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 11.04.2022 | 11:24
Çiçek bahçesini halka açtı, Rus ve Ukraynalı vatandaşların akınına uğradı | Video 05:18
Çiçek bahçesini halka açtı, Rus ve Ukraynalı vatandaşların akınına uğradı | Video 11.04.2022 | 11:52
Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 01:23
Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 11.04.2022 | 11:52
Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı | Video 01:54
Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı | Video 11.04.2022 | 11:39
Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne tükürüklü taciz: Senin kafanı kırarım, seni öldürürüm! | Video 05:55
Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne tükürüklü taciz: "Senin kafanı kırarım, seni öldürürüm!" | Video 11.04.2022 | 11:17
Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video 00:57
Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video 11.04.2022 | 11:00
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu | Video 00:33
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video 11.04.2022 | 11:01
Büyükçekmece’de mazgal hırsızları yakalandı | Video 01:13
Büyükçekmece'de mazgal hırsızları yakalandı | Video 11.04.2022 | 10:59
Dehşet anları kamerada! Freni boşalan otomobil otoparktaki araçların üzerine uçtu | Video 03:05
Dehşet anları kamerada! Freni boşalan otomobil otoparktaki araçların üzerine uçtu | Video 11.04.2022 | 10:55
Zap Suyu’nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar | Video 01:04
Zap Suyu’nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar | Video 11.04.2022 | 10:55
Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında | Video 01:11
Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 10:42
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: “Doğalgaz patladı sandık” | Video 01:48
Alkollü sürücünün 4 aracı biçtiği anlar kamerada: “Doğalgaz patladı sandık” | Video 11.04.2022 | 10:42
ATV CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 11 Nisan 2022 Pazartesi atv izle | Video 08:53
ATV CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 11 Nisan 2022 Pazartesi atv izle | Video 11.04.2022 | 10:18
Kaçak kripto para üretimine baskın | Video 00:55
Kaçak kripto para üretimine baskın | Video 11.04.2022 | 10:07
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar | Video 00:35
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar | Video 11.04.2022 | 10:07
Takım elbiseli şahsın 7 bin TL’lik bisikleti çalma anı kamerada | Video 01:20
Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada | Video 11.04.2022 | 10:07
Bitlis’te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı! Ölüler ve Yaralılar var | Video 00:40
Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı! Ölüler ve Yaralılar var | Video 11.04.2022 | 10:01
İstanbul’da kaçak göçmenlere operasyon: 39 mülteci yakalandı | Video 00:37
İstanbul’da kaçak göçmenlere operasyon: 39 mülteci yakalandı | Video 11.04.2022 | 09:47
Adana’da helikopter destekli ’çete’ operasyonu: 30 gözaltı | Video 03:19
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı | Video 11.04.2022 | 09:23

İstanbul’da üç göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı. Bir tırın dorsesinden çıkan 39 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Polisi; Büyükçekmece İlçesi Kamiloba Mahallesi Çamlı Caddesi üzerinde bulunan bir tırın dorsesinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu ve "Göçmen Kaçakçılığı" yapıldığını belirledi. Tır kontrol altına alındı.

Dorse içerisinde bulunan 32'si Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 39 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Üç göçmen kaçakçısı Z.I., H.P. ve E.Ç. yakalandı. Z.I.'nın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, H.P.'nin iki farklı tehdit suçundan arandığı ve üç yıl beş ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA