Video Yaşam İstanbul'da metrobüs arıza yaptı! Duraklarda yoğunluk yaşandı... | Video
İstanbul'da metrobüs arıza yaptı! Duraklarda yoğunluk yaşandı... | Video

İstanbul'da metrobüs arıza yaptı! Duraklarda yoğunluk yaşandı... | Video

10.01.2024 | 09:32

İstanbul Üsküdar'da metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle duraklarda bir süre yoğunluk yaşandı.

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