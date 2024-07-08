Kavurucu sıcağa karşı çözümü tarladaki karpuzları tek tek gazeteyle sarmakta buldu
Hatay'da başlayan karpuz hasadıyla birlikte damak çatlatan lezzet tarladan 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor. Kavurucu sıcakların mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde üretici tarladaki karpuzları tek tek sararak sıcağa karşı korumaya aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi kamerada 08.07.2024 | 10:25
07:44
Osmanlı'da hayvan hakları devlet güvencesindeydi 08.07.2024 | 09:55
03:09
Tilki yavruları emin ellerde 08.07.2024 | 09:25
05:40
01:59
03:54
Hatay'da muz ağaçlarını tekmeleyerek parçalayan sporcu kamerada 08.07.2024 | 09:24
01:19
Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı 08.07.2024 | 09:24
01:55
03:17
Milyoner’de cevabı gören yarışmacı… 07.07.2024 | 22:38
01:22
02:18
Modifiye tutkunları festivalde buluştu | Video 07.07.2024 | 14:39
00:31
Kadıköy’de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada | Video 07.07.2024 | 16:09
08:53
01:58
05:08
00:46
04:08
01:49
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı | Video 07.07.2024 | 12:25
02:05
Şanlıurfa’da ormanlık alan yangını kontrol altına alındı | Video 07.07.2024 | 12:25
00:16
Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası | Video 07.07.2024 | 12:35