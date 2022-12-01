Video Yaşam Kazada savrulan otomobil, babaanne ve toruna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Kazada savrulan otomobil, babaanne ve toruna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Kazada savrulan otomobil, babaanne ve toruna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

01.12.2022 | 13:15

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OTOMATİK OYNAT

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen babaanne ve toruna çarptı. Meydana gelen kazada babaanne olay yerinde hayatını kaybetti, kız çocuğu ağır yaralandı.

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Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 1071'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza neticesinde savrulan otomobil, yolun kenarında yürüyen Şükriye Usta ve 3. Sınıf öğrencisi olan torunu H.U.'ya çarptı. Kaza neticesinde Şükriye Usta (82) olay yerinde hayatını kaybetti, kız çocuğu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında minik kız, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücüler ise emniyete götürüldü.

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