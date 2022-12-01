Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Kazada savrulan otomobil, babaanne ve toruna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01.12.2022 | 13:15
01:01
Bomba gibi patlayan trafo mahalleyi korkuttu! Patlama anı kamerada | Video 01.12.2022 | 12:16
04:04
01:28
Sanat yönetmenine uçan tekme ile saldıran şüpheli yakalandı | Video 01.12.2022 | 12:45
01:01
Bomba gibi patlayan trafo mahalleliyi korkuttu | Video 01.12.2022 | 12:45
00:36
Gaziantep'te güpegündüz pes dedirten akü hırsızlığı kamerada | Video 01.12.2022 | 12:45
01:40
Son Dakika: Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza! | Video 01.12.2022 | 12:05
01:37
00:59
Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı | Video 01.12.2022 | 11:55
03:50
Sevgilisinin ailesi kabusu oldu! Artık iş yerinde yatıyor... | Video 01.12.2022 | 11:36
02:13
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 01.12.2022 | 11:05
00:39
03:11
Kartal’da beton mikseri dehşeti kamerada | Video 01.12.2022 | 11:01
07:39
00:29
1 milyon lira değerinde 2 kilogram metamfetaminle yakalandı | Video 01.12.2022 | 11:01
04:43
Masa tenisi oynayan kedi hayran bıraktı | Video 01.12.2022 | 11:01
02:34
Su samurlarının balık kavgası kamerada | Video 01.12.2022 | 11:02
04:49
7 kilometre lastik izi sürüp hırsızı kıskıvrak yakaladılar | Video 01.12.2022 | 09:57
02:14
08:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 01.12.2022 | 10:30
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki aracın çarpışması neticesinde savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen babaanne ve toruna çarptı. Meydana gelen kazada babaanne olay yerinde hayatını kaybetti, kız çocuğu ağır yaralandı.