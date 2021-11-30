Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı

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İstanbul Ümraniye’de bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli iki gaspçı Kuyumcu Menderes Ç.’ye silah çekip gasp etmeye çalıştı. Gaspçılara direnen Menderes Ç. karnından yaralandı. Yaralı halde kapıya kadar şüphelileri kovaladı. Gaspçıların kuyumcuya girdikleri anlar ve yaşanan boğuşma saniye saniye kameralara yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan iki gaspçıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.