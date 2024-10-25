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Muğla'da polis motosikletini tekmeleyip deviren kadın kamerada!

Muğla'da polis motosikletini tekmeleyip deviren kadın kamerada!

25.10.2024 | 08:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikleti trafikten men edilince sinirlenen sürücü, polisin motosikletini uçan tekmeyle devirdi. Kadın gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 48 APS 632 plakalı motosikletin kaldırımda ters yönde gittiğini fark edip durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin sigortasının olmadığı anlaşıldı. Bir süre sonra polislerle tartışmaya başlayan D.C.D.'nin polise hakarete varan kelimeler sarf ettiği öğrenildi. Motosikletinin trafikten men edileceğini öğrenince iyice sinirlenen kadın, polis ekibinin park halindeki motosikletine uçan tekme attı. Tekme darbesiyle motosiklet devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler tarafından gözaltına alınan kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan sürücüye 10 bin 141 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.
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