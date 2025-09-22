Pendik'te freni tutmayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 araca ve apartmana çarptı | Video
Pendik'te seyir halindeyken freni tutmayan çekici, üzerindeki forklift ile birlikte kontrolden çıktı. Park halindeki araca ve apartmana çarpan çekici ardından bir başka aracı da sürükleyerek yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, apartmanda ise hasar oluştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
02:25
Mabel Matiz ifade vermek için adliyeye geldi | Video 22.09.2025 | 15:06
03:52
Yalova’da deniz suyu 5 metre çekildi | Video 22.09.2025 | 14:01
00:22
Okulun camlarını kırdılar, bahçesinde ateş yaktılar | Video 22.09.2025 | 14:01
00:18
ATM’den para çeken kadını gasp etmeye çalışan kişi gözaltına alındı | Video 22.09.2025 | 14:01
01:07
"Kamuda işe koyma" şebekesine operasyon | Video 22.09.2025 | 14:01
00:47
00:32
Kaçak elektrik çeken şahıs Dicle Elektrik ekiplerine saldırdı | Video 22.09.2025 | 14:00
00:24
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şüpheli darbedildi | Video 22.09.2025 | 11:11
01:23
Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video 22.09.2025 | 10:30
06:11
Fıtık sandığı ağrı, kalp krizinin habercisi çıktı! O anlar kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
00:35
Balıkesir Sındırgı'daki deprem kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
03:14
00:12
01:39
Kuyumcuları sahte altınla dolandırdılar, yakalandılar | Video 22.09.2025 | 10:30
02:13
Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular | Video 22.09.2025 | 09:05
05:51
Diyarbakır'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 22.09.2025 | 09:05
03:23
02:51
Milyoner’de heyecan dolu anlar! 21.09.2025 | 23:12
03:29
Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video 21.09.2025 | 14:56