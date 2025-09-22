Video Yaşam Pendik'te freni tutmayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 araca ve apartmana çarptı | Video
Pendik'te freni tutmayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 araca ve apartmana çarptı | Video

22.09.2025 | 15:43

Pendik'te seyir halindeyken freni tutmayan çekici, üzerindeki forklift ile birlikte kontrolden çıktı. Park halindeki araca ve apartmana çarpan çekici ardından bir başka aracı da sürükleyerek yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, apartmanda ise hasar oluştu.

Kaza, Pendik Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde forklift bulunan 34 MMD 041 plakalı BMC marka çekici seyir halindeyken frenleri tutmadı. Kontrolden çıkan çekici, önce park halindeki 41 YP 173 plakalı Hyundai marka araca çarptı. Ardından bir apartmanın balkon ve merdivenine vuran çekici, çarpmanın şiddetiyle bu kez arkasından gelen Mustafa Safran idaresindeki 34 GJD 695 plakalı aracı sürükledi. Yaşanan kazayla birlikte ortalık savaş alanına dönerken çekici, sürüklediği araçla birlikte yan yatarak güçlükle durabildi. Kazada çekici sürücüsü Niyazi Yüzügüleç hafif şekilde yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle birlikte apartmanda da hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
