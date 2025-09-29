Video Yaşam Polisten kaçtı ortalığı birbirine kattı! Dur ihtarına uymayan sürücü yayaya ve arabalara çarptı | Video
29.09.2025 | 15:53

Balıkesir’de polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçış sırasında yayaya ve iki araca çarptı. Kazada sürücü ile bir yaya yaralandı.

Olay, Teknik Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 BM 911 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında sürücü kontrolden çıkarak cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptı. Araç daha sonra 10 ZN 364 plakalı ve 10 DEB 96 plakalı otomobillere çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, polisten kaçan otomobilin sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
